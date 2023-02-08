World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Докажи им, что ты первый»: Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски

Поединок состоится 12 февраля.
08 февраля 2023 17:55
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов оставил пост в соцсети, посвященный своему другу, чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

Напомним, 12 февраля уроженец Дагестана проведет защиту титула в поединке с австралийцем Алексом Волкановски. Их бой возглавит турнир UFC 284.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Нурмагомедов в соцсети.

Напомним, Махачев впервые за долгое время выйдет в октагон без Хабиба. Последний скандировал товарища на протяжении многих лет, однако, недавно решил приостановить деятельность в ММА в пользу семьи.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Докажи им, что ты первый»: Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски
Поединок состоится 12 февраля.
08.02.2023 17:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски уверен, что отсутствие Хабиба не скажется на выступлении Махачева
Орел решить отойти от ММА и сосредоточиться на семье.
08.02.2023 17:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Буду драться за звание лучшего бойца мира»: Махачев – о поединке с Волкановски
В данный момент этот статус принадлежит австралийцу.
08.02.2023 17:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хамзат Чимаев бросил вызов Роберту Уиттакеру
При этом боец выразил уважение в своему возможному будущему сопернику.
08.02.2023 16:48
ММА
«Хабиб хочет жить, как обычный человек»: Тухугов прокомментировал уход Нурмагомедова из ММА
Ранее боец заявил, что покидает индустрию.
08.02.2023 14:26
ММА
Майкл Чендлер: Я вымотаю Макгрегора и вырублю его сочным ударом
Американец уверен в своей победе.
06.02.2023 18:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Роган призвал Нганну не подписывать эксклюзивный контракт с другой лигой
Комментатор надеется на возвращение бойца в UFC.
06.02.2023 17:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исмаилов – о поражении Емельяненко в бою с Бейдером: Что изменилось? Ничего! Федор остается Федором
Популярный средневес – об уходе Последнего Императора.
06.02.2023 16:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
Вадим Немков: За Емельяненко болеет большая часть аудитории
Боец ММА Вадим Немков поделился, что второе поражение в карьере от Райана Бейдера не повлияет на наследие Федора Емельяненко.
06.02.2023 12:51
ММА
Туменов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Бейдером
«Последний император» не стал чемпионом Bellator.
05.02.2023 23:49
ММА
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика