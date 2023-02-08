«Докажи им, что ты первый»: Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Волкановски

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов оставил пост в соцсети, посвященный своему другу, чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

Напомним, 12 февраля уроженец Дагестана проведет защиту титула в поединке с австралийцем Алексом Волкановски. Их бой возглавит турнир UFC 284.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», – написал Нурмагомедов в соцсети.

Напомним, Махачев впервые за долгое время выйдет в октагон без Хабиба. Последний скандировал товарища на протяжении многих лет, однако, недавно решил приостановить деятельность в ММА в пользу семьи.