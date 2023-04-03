Масвидаль заявил, что может завершить карьеру после боя с Бернсом

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль завершит карьеру, если проиграет бразильцу Гилберту Бернсу. Об этом полусредневес заявил зарубежным СМИ.

«Это может быть мой последний бой. Если я проиграю, то, скорее всего, завершу карьеру. Но если я выиграю, это значит, что я двигаюсь в правильном направлении. Если я рискну и сделаю все правильно, думаю, я добьюсь своего», – сказал 38-летний боец.

Напомним, за всю карьеру в ММА Масвидаль одержал 35 побед и потерпел 16 поражений. Он дважды пытался отнять титул у нигерийца Камару Усмана, но оба раза потерпел неудачу.

К слову, его поединок с Бернсом состоится 9 апреля и пройдет на турнире UFC 287.