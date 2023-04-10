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Порье заявил о готовности провести бой против Гэтжи

По словам легковеса, поединок может пройти этим летом.
10 апреля 2023 12:08
автор: Артур Гичунцев

Топовый легковес UFC Дастин Порье готов провести бой с американцем Джастином Гэтжи.

«Думаю, бой против Гэтжи имеет большой смысл. Посмотрим, возможно, он состоится этим летом. У меня нет ответа на вопрос о моем следующем бое. Но, скорее всего, это будет Гэтжи. Он вызывает меня на поединок. Его окружение думает, что я откажусь от боя. Я читал их интервью. Но они просто тупые кукушки», – сказал американец в интервью ESPN.

Ранее Гэтжи заявил, что хочет подраться с Порье, однако, его менеджеры считают, что последний откажется от поединка, так как заработал на последних боях большие деньги.

источник: «Советский спорт»
Порье заявил о готовности провести бой против Гэтжи
По словам легковеса, поединок может пройти этим летом.
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