Порье заявил о готовности провести бой против Гэтжи

Топовый легковес UFC Дастин Порье готов провести бой с американцем Джастином Гэтжи.

«Думаю, бой против Гэтжи имеет большой смысл. Посмотрим, возможно, он состоится этим летом. У меня нет ответа на вопрос о моем следующем бое. Но, скорее всего, это будет Гэтжи. Он вызывает меня на поединок. Его окружение думает, что я откажусь от боя. Я читал их интервью. Но они просто тупые кукушки», – сказал американец в интервью ESPN.

Ранее Гэтжи заявил, что хочет подраться с Порье, однако, его менеджеры считают, что последний откажется от поединка, так как заработал на последних боях большие деньги.