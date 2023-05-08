Дэйна Уайт рассказал, почему UFC не дал ни одного боя Чимаеву в 2023 году: его личные проблемы

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему шведский боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев не провел ни одного боя в 2023 году.

«У него проблемы в личной жизни. Вы знаете законы нашего бизнеса – мы должны давать бойцам по три боя в год. Если мы этого не делаем, то обязаны заплатить бойцам. Так что единственная причина, почему Чимаев не дрался, – его личные проблемы», - сказал Уайт в интервью TSN.

Напомним, что Чимаев не знает поражений в ММА, всего он провел 12 боев, половину из них в UFC. 10 сентября Хамзат победил Кевина Холланда удушающим приемом, это был последний на текущий момент его поединок.