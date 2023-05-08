ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дэйна Уайт рассказал, почему UFC не дал ни одного боя Чимаеву в 2023 году: его личные проблемы

Последний раз швед чеченского происхождения выходил в октагон в сентябре.
08 мая 2023 23:58
автор: Максим Скороходов

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему шведский боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев не провел ни одного боя в 2023 году.

«У него проблемы в личной жизни. Вы знаете законы нашего бизнеса – мы должны давать бойцам по три боя в год. Если мы этого не делаем, то обязаны заплатить бойцам. Так что единственная причина, почему Чимаев не дрался, – его личные проблемы», - сказал Уайт в интервью TSN.

Напомним, что Чимаев не знает поражений в ММА, всего он провел 12 боев, половину из них в UFC. 10 сентября Хамзат победил Кевина Холланда удушающим приемом, это был последний на текущий момент его поединок.

источник: TSN
Дэйна Уайт рассказал, почему UFC не дал ни одного боя Чимаеву в 2023 году: его личные проблемы
Последний раз швед чеченского происхождения выходил в октагон в сентябре.
08.05.2023 23:58
ММА
автор: Максим Скороходов
Двалилшвили ответил на желание Сехудо провести с ним очный поединок 
32-летний грузин согласился, назвав оппонента «объедком Алджамейна Стерлинга». 
08.05.2023 22:47
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сехудо хочет встретиться на ринге с Двалишвили на турнире UFC 292 
Сехудо хочет встретиться на ринге с Двалишвили на турнире UFC 292 
Соревнования должны состояться в Бостоне в августе текущего года.
08.05.2023 17:40
ММА
автор: Глеб Шевяков
Президент UFC объяснил, почему бойцы промоушена не хотят драться с Умаром Нурмагомедовым
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова по-прежнему остается непобежденным бойцом.
08.05.2023 14:15
ММА
автор: Александр Евграфов
Чемпион UFC Стерлинг высказался о бое с Шоном О’Мэлли
Обладатель титула пообещал решить все вопросы в течение первого раунда.
08.05.2023 11:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC рассказал, почему Чимаев перестал выступать
Глава UFC рассказал, почему Чимаев перестал выступать
В последний раз боец выходил в октагон осенью 2022 года.
08.05.2023 09:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC рассказал, с кем проведет следующий бой Леон Эдвардс
Спойлер: он выступает под флагом США.
08.05.2023 09:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон задержан за вождение в нетрезвом виде
Водитель допустил столкновение, отказался пройти алкотест и был арестован.
07.05.2023 18:00
ММА
автор: Александр Евграфов
Богатырев считает, что Евлоев может победить Волкановски
Мовсар продлил серию побед в UFC до семи боев.
07.05.2023 13:58
ММА
автор: Александр Кожевников
«Легчайшие деньги в моей жизни!» Макгрегор прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо
Ирландец не упустил возможности съязвить в адрес бывшего чемпиона.
07.05.2023 10:16
ММА
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика