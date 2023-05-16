Нганну впервые прокомментировал подписание контракта с PFL

Камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну высказался после подписания контракта с американской лигой PFL.

«Моя сделка с PFL – больше, чем мне кто-либо предлагал. Они пришли ко мне не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнёр, который ценит вас как личность», –заявил боец, чьи слова приводит New York Times.

36-летний Нганну известен по выступлениям в UFC. Он владел титулом в тяжелом весе, но ушел из организации, так как не смог договориться о продлении контракта. Всего за карьеру в ММА камерунец одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.