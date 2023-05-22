ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нганну рассказал, почему не продлил контракт с UFC

Боец расставил все точки над «i».
22 мая 2023 15:21
автор: Артур Гичунцев

Камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, который ранее заявил, что боец больше никогда не будет драться в американской лиге.

По словам камерунца, он не понимает, с чем связаны претензии функционера, ведь он ушел из организации на правах свободного агента. Кроме того, тяжеловес подчеркнул, что не стал продлевать контракт с лигой, так как Уайт не давал ему возможности драться несколько раз в год.

«Ты хотел, чтобы я сидел без боев. Ты говоришь: «Я должен каждому бойцу предложить три боя за год». А что случилось? Я всегда просил и никогда не отказывался ни от одного боя за эти три года.

Если ты действительно хочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, то свяжись с PFL. Мне без разницы, где и когда с ним драться», – добавил камерунец в соцсети.

Напомним, Нганну был чемпионом UFC в тяжелом весе. По некоторым данным, он ушел из промоушена, так как его не устроили финансовые условия нового контракта.

источник: «Советский спорт»
Нганну рассказал, почему не продлил контракт с UFC
Боец расставил все точки над «i».
22.05.2023 15:21
ММА
автор: Артур Гичунцев
Коста отказывается от боя против Алискерова из-за национальности Икрама
Поединок намечен на 29 июля.
21.05.2023 12:21
ММА
автор: Степан Шереметьев
Борщев нокаутировал Хайсаера на турнире UFC Vegas 73
Россиянин завершал поединок с крупной гематому на глазу.
21.05.2023 09:16
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Конор Макгрегор: Нганну стоило найти компромисс с UFC
Ирландец оценил переход Фрэнсиса в PFL.
20.05.2023 20:55
ММА
автор: Александр Кожевников
Олейник рассказал, сколько заработал денег за всю карьеру в ММА
Сумма впечатляет.
20.05.2023 12:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Минеев планирует провести бой по кикбоксингу в сентябре 
33-летнему атлету понадобится увольнительная из зоны СВО для подготовки к поединку.
19.05.2023 19:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
Чендлер рассказал, когда планирует провести бой против Махачева
В конце года американец должен подраться против ирландца Конора Макгрегора.
19.05.2023 16:17
ММА
автор: Степан Шереметьев
Джонс высмеял Нганну, сравнив его с девушкой
Американец продолжает нападки на бывшего чемпиона UFC.
19.05.2023 12:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
ONE FC анонсировал объединительный титульной бой в тяжёлом весе между Малыхиным и Булларом
Поединок пройдет в Бангкоке.
19.05.2023 11:46
ММА
Усман рассказал, в каком раунде нокаутирует Чимаева
Усман рассказал, в каком раунде нокаутирует Чимаева
Нигериец уверен в своей победе.
19.05.2023 11:43
ММА
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика