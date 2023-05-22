Нганну рассказал, почему не продлил контракт с UFC

Камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, который ранее заявил, что боец больше никогда не будет драться в американской лиге.

По словам камерунца, он не понимает, с чем связаны претензии функционера, ведь он ушел из организации на правах свободного агента. Кроме того, тяжеловес подчеркнул, что не стал продлевать контракт с лигой, так как Уайт не давал ему возможности драться несколько раз в год.

«Ты хотел, чтобы я сидел без боев. Ты говоришь: «Я должен каждому бойцу предложить три боя за год». А что случилось? Я всегда просил и никогда не отказывался ни от одного боя за эти три года.

Если ты действительно хочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, то свяжись с PFL. Мне без разницы, где и когда с ним драться», – добавил камерунец в соцсети.

Напомним, Нганну был чемпионом UFC в тяжелом весе. По некоторым данным, он ушел из промоушена, так как его не устроили финансовые условия нового контракта.