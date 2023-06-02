Порье оценил шансы Чендлера на победу в бою против Макгрегора

Американец Дастин Порье дал прогноз на бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. По его словам, Чендлеру не стоит делать акцент на лоукики. Он уверен, что это может привести к нокауту, так как Макгрегор – левша.

«Я собираюсь смотреть этот бой, потому что поединки Чендлера – это всегда сумасшествие. Я думаю, Чендлеру нужно как можно скорее начинать бороться и искать в этом свои шансы», – добавил Порье в интервью MMA Junkie.

Напомним, в эти дни Макгрегор и Чендлер снимаются в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.