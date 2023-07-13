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Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца ММА в мире

Экс-чемпион нашел сходство между собой и этим спортсменом.
13 июля 2023 23:49
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что считает Алекса Волкановски лучшим бойцом смешанных единоборств.

«Волкановски очень хорош во всем. В этом и было мое преимущество. Я не был лучшим в чем-то определенном, но был хорош везде. Это помогло мне быть очень опасным для своих соперников. Он использует схожую стратегию. Думаю, он лучший боец из выступающих сейчас, первый в рейтинге бойцов независимо от весовой категории», - приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

Волкановски провел в карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел два поражения.

источник: BJ Penn
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