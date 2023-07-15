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Конор Макгрегор прокомментировал предстоящий бой между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион выразил свою заинтересованность в поединке.
15 июля 2023 23:49
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал возможный поединок между предпринимателями-миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я заинтересован. Они сделают это? Это случится? Если это произойдет под баннером Абсолютного бойцовского чемпионата, то я «за». Это должно произойти под эгидой UFC, и я поддержу это», — заявил Макгрегор в видео на YouTube-канале Adam's Apple.

Ранее Илон Маск и Марк Цукерберг объявили о социальных сетях, что готовы провести поединок между собой. В числе возможных мест проведения боя назывался римский Колизей.

Оба предпринимателя-миллиардера готовятся к возможному поединку. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а Цукерберг с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что готов организовать поединок в октагоне для двух бизнесменов.

источник: Youtube
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