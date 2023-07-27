Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания турнира RCC 16

Стали известны результаты взвешивания бойцов, принимающих участие в поединках в рамках турнира RCC 16. Все 13 запланированных поединков состоятся на арене спортивного комплекса «Центральный».

Главный боем турнира станет встреча в октагоне Алексея Кунченко и непобежденного Шамиля Мусаева. Мусаев оказался немного тяжелее своего соперника – 77,55 кг против 77,50 кг у Кунченко.

Источник фото: RCC

Результаты взвешивания других участников турнира.

1 пара, 3 р. по 3 мин., 68 кг | Профессиональный кикбоксинг

79,70 кг | Сайк Эдуард (6-0), Архангел Михаил, Центр ММА, Екатеринбург, Россия

79,70 кг | Ахмет Килич (24-6), Hyperion Fighters, Бурса, Турция

2 пара, 3 р. по 5 мин., 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,50 кг | Ибрагимов Имам (1-0), Центр ММА, Тюмень, Россия

77,35 кг | Минязев Чингиз (2-1), Екатеринбург, Россия

3 пара, 3 р. по 3 мин., до 66,5 кг | Профессиональный кикбоксинг

65,90 кг | Марков Евгений (1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия

66,20 кг | Белов Николай (1-1), СК «Прайд», Ростов-на-Дону, Россия

4 пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,65 кг | Дадаев Мансур (4-0), Академия Единоборств РМК, Екатеринбург, Россия

70,75 кг | Михайлиди Дмитрий (8-3-2), Александр Невский, Омск, Россия

5 пара, 3 р. по 3 мин., 93+ кг | Профессиональный кикбоксинг

108,10 кг | Веселкин Сергей (12-3), Combat gym, Москва, Россия

114,65 кг | Абдулкадиров Гаджи (2-0), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия

6 пара, 3 р. по 5 мин., 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,60 кг | Джаниев Хаял (2-0), Rus Gym, Челябинск, Россия

69,45 кг | Данилов Александр (9-8), Русич, Москва, Россия

7 пара, 3 р. по 3 мин., 75 кг | Профессиональный кикбоксинг

75 кг | Симонов Константин (дебют), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия

75 кг | Игнатьев Евгений (дебют), команда Рать, клуб Урал топ тим, Талица, Россия

8 пара, 3 р. по 5 мин., до 61,2 кг | Профессиональный ММА

61,60 кг | Галиев Вальмир (4-1-1), Центр ММА, Тюмень, Россия

61,70 кг | Ахмадов Сафармамад (5-2), Лаптев Тип, Темиртау, Казахстан

9 пара, 3 р. по 3 мин., 95 кг | Профессиональный кикбоксинг

94,65 кг | Смирнов Арсений (6-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия

94,75 кг | Младен Куюнджич (28-11), Dynamite Gym, Риека, Хорватия

10 пара, 3 р. по 3 мин., до 91,5 кг | Профессиональный кикбоксинг

91,5 кг | Бизяев Валерий (18-3), Uralkalifighter, Соликамск, Россия

90,75 кг | Шостак Никита (16-4), Gridin gym, Минск, Беларусь

11 пара, 3 р. по 5 мин., до 70,3 кг | Профессиональный ММА

70,55 кг | Нагибин Тимур (21-7-1), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия

70,80 кг | Артур Зайнуков (13-4), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия

12 пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА

77,45 кг | Медеведев Борис (16-2), Архангел Михаил, Екатеринбург, Россия

77,25 кг | Глейсон Тибау (37-18), American top Team, Коконат-Крик, Америка