Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов одержал победу над своим соотечественником Саламу Абдурахмановым в главном поединке АСА 161, который проходил в Москве.

Отметим, 28-летний спортсмен победил своего соперника единогласным решением судей и таким образом защитил свой чемпионский титул среднего веса.

Добавим, за карьеру в ММА Гасанов принял участие в 21 бое, одержал 19 побед и потерпел два поражения. На счету Абдурахманова 17 поединков, 15 побед и два проигрыша.