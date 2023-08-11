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Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 

Бой состоялся в Москве в рамках турнира российского промоушена. 
11 августа 2023 23:25
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов одержал победу над своим соотечественником Саламу Абдурахмановым в главном поединке АСА 161, который проходил в Москве.

Отметим, 28-летний спортсмен победил своего соперника единогласным решением судей и таким образом защитил свой чемпионский титул среднего веса.

Добавим, за карьеру в ММА Гасанов принял участие в 21 бое, одержал 19 побед и потерпел два поражения. На счету Абдурахманова 17 поединков, 15 побед и два проигрыша.

источник: «Советский спорт»
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