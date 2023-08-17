Монсон рассказал об общении с родственниками после отказа от гражданства США

Российский боец Джефф Монсон рассказал о реакции родственников на то, что спортсмен отказался от американского гражданства.

Напомним, что в 2018 году спортсмен получил паспорт гражданина РФ.

«Некоторые члены семьи отказались общаться со мной и не разговаривают. То же самое произошло и с несколькими друзьями из моего круга общения. Я никогда больше не приеду в США, да мне и визу не дадут», - цитирует Монсона ТАСС.

В августе 52-летний спортсмен проведет последний бой в карьере. Он состоится в Уфе.

На счету Монсона 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей.