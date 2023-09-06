Майк Тайсон рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории ММА

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выбрал величайшего бойца в истории смешанных единоборств.

«Это мой ученик (смеется). На самом деле мне очень многие из них нравятся. Джон Джонс. Хабиб . На подходе много замечательных бойцов. Новые ребята.

Вынужден выбрать Джона Джонса из-за всех невзгод и всего, через что он прошел, и ему все же удалось стать чемпионом», – передает слова Тайсона Complex.

На счету Джона Джонса 28 профессиональных поединков, в которых он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

В своем последнем выступлении американец расправился с Сирилом Ганом и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой прошел в начале марта в Лас-Вегасе (США).