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Майк Тайсон рассказал, кого считает величайшим бойцом в истории ММА

Легендарный боксер упомянул имя Хабиба Нурмагомедова.
06 сентября 2023 13:17
автор: Александр Бойченко

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выбрал величайшего бойца в истории смешанных единоборств.

«Это мой ученик (смеется). На самом деле мне очень многие из них нравятся. Джон Джонс. Хабиб . На подходе много замечательных бойцов. Новые ребята.

Вынужден выбрать Джона Джонса из-за всех невзгод и всего, через что он прошел, и ему все же удалось стать чемпионом», – передает слова Тайсона Complex.

На счету Джона Джонса 28 профессиональных поединков, в которых он одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

В своем последнем выступлении американец расправился с Сирилом Ганом и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой прошел в начале марта в Лас-Вегасе (США).

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