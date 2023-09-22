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Монсон раскрыл свой план работы после избрания в парламент Башкортостана

Прошлой весной американский спортсмен получил паспорт гражданина РФ.
22 сентября 2023 21:56
автор: Глеб Шевяков

Боец смешанных единоборств, имеющий российское гражданство, Джефф Монсон рассказал, что планирует сделать после того, как он был избран депутатом в парламент Башкортостана.

52-летний спортсмен отметил восемь ключевых пунктов своей будущей политической деятельности.

Список задач Монсона выглядит следующим образом:

1) Открытие бесплатных мастер‑классов для детей и трудных подростков;

2) Встреча с детьми и подростками в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Хотим дать им возможность тренироваться на занятиях по грэпплингу;

3) Открыть центр помощи уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о работе, жилье, а также получить информацию о лечении от наркозависимости и алкоголизма — общедоступный ресурсный центр;

4) Провести встречу с бизнес‑элитой Республики Башкортостан по вопросу благотворительной помощи бесплатным школам Джеффа Монсона;

5) Каждые две недели проводить танцы с диджеем по пятничным или субботним вечерам для молодежи 12–18 лет в Черниковке;

6) Открыть в Черниковке дополнительные бесплатные спортивные школы по грэпплингу;

7) Провести мастер‑классы по грэпплингу и самообороне для солдат из Уфы;

8) Открыть приют для бездомных. Питание будет предоставляться ежедневно, а также будет предоставляться помощь в поиске постоянного жилья, — приводит план Монсона «Матч ТВ».

В профессиональной карьере в ММА Монсон провёл 88 поединков, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, один бой завершился вничью, одна встреча завершилась без результата. В мае 2023 года он получил российское гражданство.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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