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Копылов оценил шансы Чимаева победить Усмана на турнире UFC 294

Поединок состоится 21 октября.
12 октября 2023 19:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов поделился ожиданиями от поединка между бойцом чеченского происхождения Хамзата Чимаева и представителя Нигерии Камары Усмана на турнире UFC 294 в Абу‑Даби.

Ранее глава промоушена Дэйна Уайт сообщил, что победитель станет следующим соперником американца Шоном Стриклэндом за звание чемпиона в среднем весе. Турнир в столице ОАЭ пройдет 21 октября.

«Думаю, у Хамзата вообще не будет проблем. Он хорошо борется, руки и ноги длинные. В стойке он себя неплохо чувствует. Думаю, без шансов для Усмана», – приводит слова Копылова «Матч ТВ».

За свою карьеру в ММА Чимаев провёл 12 боёв и одержал 12 побед. На счету Усмана 23 поединка, 20 побед и три проигрыша.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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