Расулов поделился ожиданиями от боя между Чимаевым и Усманом

Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Нигерии Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу‑Даби.

Ранее глава промоушена Дэйна Уайт сообщил, что победитель станет следующим соперником американца Шона Стриклэнда за звание чемпиона в среднем весе. Турнир в столице ОАЭ пройдет 21 октября.

«Пауло Коста болтал целый год, задевал Чимаева. Мне его жалко. Чимаев его поймает даже на улице. Усман отдыхал на показе мод в Италии, кайфовал, и полетел в Америку, а потом в Абу-Даби. Какая подготовка? Он едет на мясорубку. Шансов практически нет. Если сразу не попадет или что-то еще. После двух поражений человек идет заработать деньги», – приводит слова 36-летнего атлета MMA.Metaratings.ru.

За свою карьеру в ММА Чимаев принял участие в 12 поединках и во всех одержал победы. На счету Усмана 23 боя, 20 побед и три проигрыша.