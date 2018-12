Крис "Сайборг" Жустино: Пояс для меня всегда был только символом. Сегодня - не наш день

"Сегодня - не наш день. Но я хочу, чтобы все знали, как я благодарна вам за поддержку. Жизнь состоит из того, сегодня мы проигрываем, а завтра побеждаем. Чемпионский пояс для меня всегда был только символом, гораздо важнее быть чемпионкой в глазах людей, которые меняют этот мир", - заявила Жустино.

Today was not our day, but I want you to know that I am very grateful for your affection! Life is ~* that one day we lose and one day we win!

Belt for me has always been symbolic, the most important is to be a champion in the lives of people making a difference in this world! pic.twitter.com/jsue0el4dd