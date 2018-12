Дана Уайт: Будущее Джонса зависит от допинг-тестов, а Нуньес - лучшая девушка-боец в истории

- Будущее Джонса зависит от различных допинг-тестов. Ему нужно оставаться чистым, продолжать тренироваться и взять ситуацию в свои руки. С учетом всего давления на него на этой неделе, он хорошо с ним справился. Я видел как бойцы ломались под гораздо меньшим давлением. Если он возьмется за ум в обычной жизни, то никто не может предсказать каких высот он еще может достичь.

Нуньес - лучшая в истории. С этим невозможно спорить. Ради этого и проводился сегодняшний бой. Посмотрите на ее резюме. Когда ты набираешь вес, теряешь в скорости, потому что тело не привыкло носить на себе дополнительную массу пять раундов. Но она выглядела чертовски хорошо в этом бою. Она была сильна. Она не только выбрасывала свои бомбы, но и принимала на себя тяжелые удары в сближении будто они ничего не значат, - заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, полутяжеловес Джон Джонс по прозвищу "Кости" вернулся в октагон после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. Он досрочно победил шведа Александра Густафссона и снова завоевал чемпионский пояс.

Бразильянка Аманда Нуньес за 51 секунду нокаутировала соотечественницу Крис "Сайборг" Жустино и отобрала у нее титул чемпионки мира в полулегком весе. Также она является действующей чемпионкой в легчайшем весе.

Ранее удерживать в своих руках два титула в UFC удавалось только Даниэлю Кормье и Конору Макгрегору.

.@Amanda_Leoa is the first female in @UFC history to simultaneously hold two championships. She becomes the third fighter in UFC history overall to do so (McGregor, Cormier). #UFC232 pic.twitter.com/QzeHVU9kLH