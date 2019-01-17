Монсону заменили левое бедро на титановое

ММА 17 января 2019 13:11 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Боец намерен продолжать карьеру.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен продолжать карьеру несмотря на то, что ему провели операцию по замене левого бедра. В одной из клиник Миасса 47-летнему российскому бойцу установили искусственное бедро из титана.

«Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, – приводит Sport24.ru слова Монсона. – В понедельник сразу после операции боль была достаточно сильно ощутима. Я уже хожу с использованием ходунка.

Операция состояла в замене моего левого бедра на искусственное титановое. Я планирую участвовать в соревнованиях в конце года».

В смешанных единоборствах Монсон провел 87 боев, в которых одержал 60 побед при 26 поражениях и одном ничейном результате.

В сентябре 2018 года Монсон стал депутатом городского округа Красногорск.