Монсону заменили левое бедро на титановое - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА17 января 2019 13:11Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Монсону заменили левое бедро на титановое

Боец намерен продолжать карьеру.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен продолжать карьеру несмотря на то, что ему провели операцию по замене левого бедра. В одной из клиник Миасса 47-летнему российскому бойцу установили искусственное бедро из титана.

«Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, – приводит Sport24.ru слова Монсона. – В понедельник сразу после операции боль была достаточно сильно ощутима. Я уже хожу с использованием ходунка.

Операция состояла в замене моего левого бедра на искусственное титановое. Я планирую участвовать в соревнованиях в конце года».

В смешанных единоборствах Монсон провел 87 боев, в которых одержал 60 побед при 26 поражениях и одном ничейном результате.

В сентябре 2018 года Монсон стал депутатом городского округа Красногорск.

#монсон джефф#смешанные единоборства
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта