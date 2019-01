В США сообщили, что Емельяненко может сняться с поединка против Бейдера

Журналист издания Sherdog Энтони Уокер сообщил о проблемах со здоровьем российского бойца Федора Емельяненко.

В своем Twitter он заявил, что 42-летнему спортсмену стало плохо в отеле и он может сняться с поединка против Райана Бейдера за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.

На данный момент никаких сообщений от представителей лиги не последовало.

Hearing rumors about Fedor having some health issues this morning. Considered pulling out of the card apparently but as of now the fight is still on #Bellator214