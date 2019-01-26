Рамазан Эмеев: Бой с Бейдером – один из важнейших в карьере Федора

ММА 26 января 2019 20:15 Источник: Sport24.ru

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев – о предстоящем поединке Федора Емельяненко против Райана Бейдера в рамках финала Гран-при Bellator среди тяжеловесов.

– Я, конечно же, как фанат всех наших российских бойцов буду болеть за Федора. Я в нем уверен. Он всегда возвращался после серии поражений. Он по-прежнему придерживается своего стиля, как настоящий Император. Он выиграет. Видно, что он в последнее время в очень хорошей форме.

Бой с Бейдером — один из важнейших в карьере Федора? Да, я с этим согласен. Я думаю, что он уже сам хочет и готов уйти из спорта. Поэтому, если он выиграет, то уйдет красиво. Сейчас это самый важный бой для него, – приводит слова Эмеева Sport24.ru.

Напомним, бой Емельяненко – Бейдер состоится 26 января в Калифорнии.