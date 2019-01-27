Устармагомед Гаджидаудов: Минаков победит Бейдера

ММА 27 января 2019 12:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боец Устармагомед Гаджидаудов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator.

Напомним, он уступил американцу Райану Бейдеру. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

– Я не смотрел бой в прямом эфире. С утра залез в инстаграм и увидел, что ролик идет 30 секунд. Думал, сейчас Емельяненко отправит Бейдера в нокаут. Но получилось наоборот.

Сказалось то, что Емельяненко очень долго выступает. Он в возрасте. Плюс у него были поражения нокаутами после попаданий в голову. В этом плане его подбородок уже слабоват.

Бейдер очень тяжело бьет. Это можно вспомнить по его боям в UFC. Даже сам Джон Джонс говорил, что Райан – самый сильный его соперник. На первый взгляд, кажется, что Федор пропустил джеб или полуджеб-полубоковой. Но удар был точный. И мне кажется, что по силе он тоже был хорош. Один удар все решил.

Емельяненко стоит оставить этот вид спорта. Здоровье важнее. В таких боях, когда дерутся возрастные спортсмены, лучше бой остановить чуть раньше. К рефери никаких претензий.

Стоило ли Емельяненко сразу идти в рубку? Нет. Сразу лезть на рожон чревато нокаутом. Выжидательная пауза всегда присутствует. Соперники присматриваются. Выжидательная позиция до минуты – это нормально.

Минаков? Он подкованный боец. Он был чемпионом. Шансы в бою с Бейдером у него есть. Считаю, что Виталий выиграет у Бейдера, - сказал Гаджидаудов.