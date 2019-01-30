Лобов после ухода из UFC хочет провести несколько поединков по боксу

ММА 30 января 2019 17:09 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Артем Лобов и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов планирует провести несколько боев по правилам бокса.

«У нас на руках есть боксерский контракт. В ближайшее время наступит ясность в этом направлении», - сообщил источник, представляющий интересы Лобова, которого цитирует ТАСС.

За все время в UFC боец русского происхождения провел 8 боев и одержал 2 победы.

Ранее сообщалось, что Лобов готов провести поединок против россиянина Зубайры Тухугова.