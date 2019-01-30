Лобов после ухода из UFC хочет провести несколько поединков по боксу - Советский спорт
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ММА30 января 2019 17:09Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Лобов после ухода из UFC хочет провести несколько поединков по боксу

Артем Лобов и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов планирует провести несколько боев по правилам бокса.

«У нас на руках есть боксерский контракт. В ближайшее время наступит ясность в этом направлении», - сообщил источник, представляющий интересы Лобова, которого цитирует ТАСС.

За все время в UFC боец русского происхождения провел 8 боев и одержал 2 победы.

Ранее сообщалось, что Лобов готов провести поединок против россиянина Зубайры Тухугова.

#лобов артем#смешанные единоборства#ufc
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