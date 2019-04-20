Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:24ММАВащенко Сергей

Абдурахимов нокаутировал Тыбуру на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

Россиянин Шамиль Абдурахимов победил представителя Польши Марчина Тыбуру на турнире UFC Fight Night 149, который проходит в Санкт-Петербурге.

Бой завершился во втором раунде победой Абдурахимова техническим нокаутом.

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