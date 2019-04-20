Евлоев с победы дебютировал в UFC (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:05ММАВащенко Сергей

Евлоев с победы дебютировал в UFC (видео)

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

Его соперником был южнокореец Сюн Ву Чой. Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.

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