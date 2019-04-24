«Кинг Мо» собирается завершить карьеру на новогоднем шоу RIZIN - Советский спорт
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24 апреля 2019 11:12ММАСметанникова Дарья

«Кинг Мо» собирается завершить карьеру на новогоднем шоу RIZIN

Бывший чемпион Strikeforce Мохаммед Лаваль в минувшие выходные проиграл нокаутом чеху Иржи Прохазке на турнире RIZIN 15 в Йокогаме.

Мохаммед Лаваль собирается завершить карьеру на новогоднем шоу RIZIN. Об этом «Кинг Мо» сообщил после поражения от Прохазки.

«Он был слишком большим и слишком сильным. Но, что гораздо важнее, в этот раз он был крайне терпелив. В нашем первом матче он действовал более безрассудно, потому я сумел победить. Мне нравится драться в Японии, я начал свою карьеру в 2008 году с выступления на турнире Sengoku, и у меня накопилось очень много травм. Это мой последний год карьеры в ММА, я надеюсь подраться еще один раз на новогоднем шоу RIZIN», - сообщил Лаваль.

На счету «Кинг Мо» три поражения подряд в последних боях. Кроме Прохазки боец проиграл техническими нокаутами на шоу Bellator Райану Бейдеру и Лиаму МакГири.

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