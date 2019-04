«Кинг Мо» собирается завершить карьеру на новогоднем шоу RIZIN

Мохаммед Лаваль собирается завершить карьеру на новогоднем шоу RIZIN. Об этом «Кинг Мо» сообщил после поражения от Прохазки.

«Он был слишком большим и слишком сильным. Но, что гораздо важнее, в этот раз он был крайне терпелив. В нашем первом матче он действовал более безрассудно, потому я сумел победить. Мне нравится драться в Японии, я начал свою карьеру в 2008 году с выступления на турнире Sengoku, и у меня накопилось очень много травм. Это мой последний год карьеры в ММА, я надеюсь подраться еще один раз на новогоднем шоу RIZIN», - сообщил Лаваль.

Jiří Procházka (24-3-1) is RIZIN's first light heavyweight champ, as he overwhelms a gassed King Mo in round three. «Denisa» avenges his last loss and boosts his win streak to eight. The Czech owns 23 finishes, 21 by knockout. #RIZIN15 #RIZINFF #RIZIN2019 pic.twitter.com/7xkhZGx2db