Боец женского MMA избила мужчину, который изображал перед ней половой акт

Боец ММА Джойс Вьера рассказала о том, за что напала на мужчину на пляже Прайя ду Брага.

Вьера объяснила свои действия тем, что мужчина изображал перед ней половой акт, что нанесло ей психологическую травму.

«Хочу, чтобы он сидел в тюрьме, – приводит The Mirror слова бразильского бойца. – Он мог сделать то же самое с чьей-либо дочкой или внучкой. Это могло повлиять и нанести травму всей семье.

Это ситуация повлияла на мою жизнь, хотя я смогла среагировать. Я не опустила голову и не повернулась к нему лицом. Целую неделю я просыпалась с этой сценой в мыслях».

MMA fighter speaks out after punching man who 'performed sex act' during photo shoot https://t.co/pXWaujR8Ms pic.twitter.com/GLK7IsIbGf