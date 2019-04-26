Боец женского MMA избила мужчину, который изображал перед ней половой акт

Боец ММА Джойс Вьера рассказала о том, за что напала на мужчину на пляже Прайя ду Брага.
Вьера объяснила свои действия тем, что мужчина изображал перед ней половой акт, что нанесло ей психологическую травму.
«Хочу, чтобы он сидел в тюрьме, – приводит The Mirror слова бразильского бойца. – Он мог сделать то же самое с чьей-либо дочкой или внучкой. Это могло повлиять и нанести травму всей семье.
Это ситуация повлияла на мою жизнь, хотя я смогла среагировать. Я не опустила голову и не повернулась к нему лицом. Целую неделю я просыпалась с этой сценой в мыслях».
Отметим, что полиция сначала арестовала 26-летнего мужчину за непристойное поведение, после чего он был отпущен.
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