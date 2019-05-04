Магомед Бибулатов: UFC окончательно ликвидирует наилегчайший вес - Советский спорт
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04 мая 2019 14:34ММАГичунцев Артур

Магомед Бибулатов: UFC окончательно ликвидирует наилегчайший вес

В крайнем поединке он уступил бразильцу Роджерио Бонторини.

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов рассказал о планах на будущее, а также сообщил об изменениях в UFC.

«Хочу сообщить вам, что покидаю организацию UFC. Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес и я, посоветовавшись с руководством клуба «Ахмат», принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.

Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава – выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA», – написал Бибулатов в своем Instagram.

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Ассаламу Алайкум, дорогие братья! Хочу сообщить Вам, что я покидаю организацию ЮФС. Руководство американского промоушна окончательно ликвидирует наилегчайший вес и я, посоветовавшись с руководством клуба @akhmat_mma , принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям @za_kadyrova_95eng @za.vismuradov_95 за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт. Также хочу выразить благодарность моим менеджерам @aliabdelaziz000 и @rizvan_magomedov за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая Глава - выступления в амбициозной и набирающей обороты организации @aca_mma Ин ша Аллах. Воистину, будущее для нас лучше, чем настоящее! АЛЛАХУ АКБАР АХМАТ СИЛА 💪🏼

Публикация от “CHABORZ” (@bibulatov_057)

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