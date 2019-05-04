Магомед Бибулатов: UFC окончательно ликвидирует наилегчайший вес

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов рассказал о планах на будущее, а также сообщил об изменениях в UFC.
«Хочу сообщить вам, что покидаю организацию UFC. Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес и я, посоветовавшись с руководством клуба «Ахмат», принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.
Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава – выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA», – написал Бибулатов в своем Instagram.
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