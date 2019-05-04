Шлеменко победил Андраде в главном бою турнира RCC 6 в Челябинске, побывав в нокдауне

В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Шлеменко сразился с представителем Бразилии Вискарди Андраде.

Первый раунд неожиданно остался за бразильцем, которому удалось потрясти Шлеменко и отправить его в нокдаун. Россиянину удалось пережить шквал атак Андраде.

Уже во втором раунде Шлеменко полностью перехватил инициативу. Бразилец сильно устал и смотрелся беспомощным на фоне Александра.

В третьем раунде Шлеменко удачно попал коленом по корпусу бразильцу, тот упал и россиянин пытался его добить, но не удалось. Андраде призывал Александра бороться в партере, на что Шлеменко показывал ему подниматься. К середине раунда бразилец уже еле стоял на ногах, в то время, как у Шлеменко открылось второе дыхание. За минуту и 20 секунд до финального гонга судья остановил бой. Шлеменко одержал волевую победу.

Эта победа стала для Шлеменко 58-й в его профессиональной карьере при 12 поражениях.