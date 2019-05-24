Алиев нокаутировал Силву на турнире PFL 2 и другие результаты - Советский спорт
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24 мая 2019 09:02ММАЛипкин Антон

Алиев нокаутировал Силву на турнире PFL 2 и другие результаты

В Нью-Йорке прошел турнир по смешанным единоборствам PFL 2 2019.

Американский боец PFL Лэнс Палмер, выступающий в полулегком весе, одержал победу единогласным решением судей над своим соотечественником Алексом Гилпином в главном бое на турнире PFL 2 2019 в Нью-Йорке.

В других поединках зафиксированы следующие результаты:

Крис Уэйд победил по очкам Нейта Эндрюса единогласным решением судей

Андре Харрисон победил по очкам Питера Петтиеса единогласным решением судей

Ахмед Алиев досрочно победил Карлоса Силву нокаутом в первом раунде

Ислам Мамедов победил по очкам Йлиеса Дйироуна раздельным решением судей

Рашид Магомедов победил по очкам Лоика Раджабова единогласным решением судей

Натан Шульт досрочно победил Инсанга Бао удушающим приемом в первом раунде

Луис Рафаэль Лаурентино досрочно победил Джереми Кеннеди техническим нокаутом в первом раунде

Мовлид Хайбулаев досрочно победил Деймона Джексона нокаутом в первом раунде

Гаджи Рабаданов победил по очкам Стивена Сайлера единогласным решением судей

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