Алиев нокаутировал Силву на турнире PFL 2 и другие результаты

Американский боец PFL Лэнс Палмер, выступающий в полулегком весе, одержал победу единогласным решением судей над своим соотечественником Алексом Гилпином в главном бое на турнире PFL 2 2019 в Нью-Йорке.
В других поединках зафиксированы следующие результаты:
Крис Уэйд победил по очкам Нейта Эндрюса единогласным решением судей
Андре Харрисон победил по очкам Питера Петтиеса единогласным решением судей
Ахмед Алиев досрочно победил Карлоса Силву нокаутом в первом раунде
Ислам Мамедов победил по очкам Йлиеса Дйироуна раздельным решением судей
Рашид Магомедов победил по очкам Лоика Раджабова единогласным решением судей
Натан Шульт досрочно победил Инсанга Бао удушающим приемом в первом раунде
Луис Рафаэль Лаурентино досрочно победил Джереми Кеннеди техническим нокаутом в первом раунде
Мовлид Хайбулаев досрочно победил Деймона Джексона нокаутом в первом раунде
Гаджи Рабаданов победил по очкам Стивена Сайлера единогласным решением судей
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