ВИДЕО ДНЯ: Хайбулаев нокаутировал бывшего бойца UFC ударом колена Хайбулаев победил Джексона на турнире PFL 2.

Российский боец Мовлид Хайбулаев, выступающий в полулегкой весовой категории, одержал победу на турнире PFL 2 2019 в Нью-Йорке над американцем Дэймоном Джексоном.

29-летний Хайбулаев завершил поединок на десятой секунде первого раунда эффектным нокаутом после удара коленом в прыжке.

Эта победа стала 13-й в карьере Хайбулаева, который до сих пор не знает поражений, и первой в PFL. Ранее он выступал в Fight Nights.

Отметим, что 30-летний Джексон в 2014-2016 годах провел три боя в UFC, но ни в одном из них не одержал победу.

Добавим, что в главном поединке вечера американец Лэнс Палмер, также выступающий в полулегком весе, одержал победу единогласным решением судей над своим соотечественником Алексом Гилпином.