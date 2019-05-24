ВИДЕО ДНЯ: Хайбулаев нокаутировал бывшего бойца UFC ударом колена

Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
22/05 20:30Футбол
Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.
23/05 13:15Хоккей
Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/05 13:45Хоккей
Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия.
23/05 21:01Хоккей
Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов.
23/05 15:39Футбол
За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/05 22:00Футбол
Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».
24/05 07:32Футбол
Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
23/05 08:00Хоккей
От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и СШАОлимпийский позор Лейк-Плэсида, фиаско в Хельсинки, триумф в Праге – обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые интересные матчи наших с американцами.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
23/05 21:59Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
23/05 09:55Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».