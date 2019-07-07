Автор самого быстрого нокаута UFC получил бонус в 50 тысяч долларов - Советский спорт
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07 июля 2019 11:20ММА

Автор самого быстрого нокаута UFC получил бонус в 50 тысяч долларов

На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь с 6 на 7 июля, бразильский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC.

В поединке с Беном Аскреной из США ему понадобилось всего за пять секунд, чтобы нокаутировать соперника.

По информации «Газеты.Ru», благодаря рекордной победе Масвидаль получил бонус в 50 тысяч долларов.

Как отмечает издание, бонусы также получили Ян Блахович, Сонг Ядонг и Аманда Нуньес.

Напомним, что Нуньес победила Холли Холм в первом раунде и защитила титул чемпионки. Блахович победил Люка Рокхолда нокаутом во втором раунде, а Ядонг Алехандро Переса – в первом.

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