Автор самого быстрого нокаута UFC получил бонус в 50 тысяч долларов

В поединке с Беном Аскреной из США ему понадобилось всего за пять секунд, чтобы нокаутировать соперника.
По информации «Газеты.Ru», благодаря рекордной победе Масвидаль получил бонус в 50 тысяч долларов.
Как отмечает издание, бонусы также получили Ян Блахович, Сонг Ядонг и Аманда Нуньес.
Напомним, что Нуньес победила Холли Холм в первом раунде и защитила титул чемпионки. Блахович победил Люка Рокхолда нокаутом во втором раунде, а Ядонг Алехандро Переса – в первом.
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