Корешков проведет бой с Ларкиным в октябре

Поединок между Андреем Корешковым и Лоренцом Ларкиным возглавит турнир Bellator 229, сообщает Valetudo.ru.
28-летний Корешков провел свой предыдущий бой 29 марта 2019 года, когда единогласным решением судей нанес поражение Майклу Джасперу, который заменил как раз Ларкина, получившего травму.
Всего на счету российского бойца 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах. У 32-летнего американца Ларкина 20 побед при семи поражениях. Свой предыдущий бой он провел 12 октября 2018 года и победил румына Иона Паску.
Добавим, что турнир Bellator 229 пройдет 4 октября в Темекуле.
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