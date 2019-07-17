UFC не будет проводить бой Макгрегора и Масвидаля Ранее мексиканец заявил, что легко справится с бывшим обладателем двух чемпионских поясов.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не хочет заниматься организацией боя между ирландцем Конором Макгрегором и мексиканцем Хорхе Масвидалем.

«Этого боя не будет. Почему? Потому что у Масвидаля итак хватает соперников. Это раз. Два – он слишком крупный для Макгрегора. Я знаю, что у Конора стальные яйца, но это не его дивизион», – цитирует функционера TMZ.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а Масвидаль нокаутировал австралийца Бена Аскрена.