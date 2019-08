Би Джей Пенн снова подрался в баре (видео)

Американский боец Би Джей Пенн в очередной раз угодил в скандальную историю, сообщает Vmma.ru.

Сайт TMZ Sports распространил видео с новой дракой 40-летнего бойца в ночном заведении. На записи видно, как Пенн наносит несколько ударов локтем лежащему человеку.

UFC legend BJ Penn was involved in ANOTHER bar fight, pummeling a man down to the ground https://t.co/u8VBD3UB2N pic.twitter.com/evevJ9QCKP