Би Джей Пенн снова подрался в баре (видео) У 40-летнего американца семь подряд поражений в UFC.

Американский боец Би Джей Пенн в очередной раз угодил в скандальную историю, сообщает Vmma.ru.

Сайт TMZ Sports распространил видео с новой дракой 40-летнего бойца в ночном заведении. На записи видно, как Пенн наносит несколько ударов локтем лежащему человеку.

UFC legend BJ Penn was involved in ANOTHER bar fight, pummeling a man down to the ground https://t.co/u8VBD3UB2N pic.twitter.com/evevJ9QCKP — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 28, 2019

За последние месяцы это уже не первый случай, когда боец дерется за пределами ринга. При этом в UFC у Пенна продолжается серия из семи поражений. В мае этого года он уступил решением судей другому американцу – Клэю Гуиде. Свою последнюю победу в смешанных единоборствах Пенн одержал в ноябре 2010 года.

Несколько недель назад президент UFC Дана Уайт удовлетворил просьбу Пенна организовать ему прощальный бой в промоушене. Последним соперником американца в организации станет Ник Ленц.