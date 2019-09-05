Хант проведет кулачный бой против Вандерлея Силвы Дата поединка пока неизвестна.

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Бывшие бойцы UFC Марк Хант и Вандерлей Силва проведут кулачный поединок в рамках турнир BKFC 9. Об этом сообщил президент промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман.

«Хотелось бы объявить, что Вандерлей Силва и Марк Хант подписали контракты с BKFC и проведут бой друг с другом на турнире BKFC 9», – написал Фельдман в твиттере.

I would ~* to announce that both Vanderlei Silva and Mark Hunt have signed with BKFC and will fight each other at BKFC 9 pic.twitter.com/BSHHsWSsVN — David Feldman (@DaveFeldmanBKFC) September 3, 2019

43-летний Силва провел 51 бой в ММА, в которых одержал 35 побед при 14 поражениях и одной ничьей. Еще один поединок признан несостоявшимся. В своем предыдущем бое 29 сентября 2018 года бразилец потерпел поражения от Квинтона Джексона на турнире Bellator 206.

45-летний Хант провел 29 боев, одержал 13 побед, потерпел 14 поражений при одной ничьей. Еще один поединок признан несостоявшимся. В своем предыдущем бое 1 декабря 2018 года новозеландец проиграл Джастину Уиллису на турнире UFC Fight Night 142.

Отметим, что дата проведения BKFC 9 пока неизвестна.