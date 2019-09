Хант проведет кулачный бой против Вандерлея Силвы

Бывшие бойцы UFC Марк Хант и Вандерлей Силва проведут кулачный поединок в рамках турнир BKFC 9. Об этом сообщил президент промоушена Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман.

«Хотелось бы объявить, что Вандерлей Силва и Марк Хант подписали контракты с BKFC и проведут бой друг с другом на турнире BKFC 9», – написал Фельдман в твиттере.

I would ~* to announce that both Vanderlei Silva and Mark Hunt have signed with BKFC and will fight each other at BKFC 9 pic.twitter.com/BSHHsWSsVN