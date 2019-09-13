Мария Махмутова: Есть небольшие различия в правилах союза ММА России и UFC Судья Союза ММА России Мария Махмутова, ставшая первым российским боковым рефери в UFC, рассказала, как стала судьей организации.

- Когда UFC собиралась проводить свой первый турнир в России в прошлом году, ее представители обратились в национальную федерацию. Союз ММА России выдвинул несколько кандидатур, среди которых была и я, и меня утвердили. Турнир в Абу-Даби стал уже третьим для меня в UFC после двух российских.

— Приходилось ли для этого проходить какой-то тест на знание правил и компетенцию?

— Я проходила множество судейских курсов, включая курс Марка Годдарда и Джона Маккарти. И, конечно, я подавала информацию о своем бэкграунде.

— Отличаются ли стандарты судейства UFC от тех, которыми пользуется Союз ММА России?

— Есть небольшие различия в правилах союза и UFC, но стандарты судейства высоки как на любительских турнирах, так и на профессиональных, - приводит слова Махмутовой News.ru.