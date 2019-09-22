Холлоуэй проведет следующий бой против Волкановски 14 декабря - Советский спорт
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22 сентября 2019 06:48ММА

Холлоуэй проведет следующий бой против Волкановски 14 декабря

Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй свой следующий поединок проведет против австралийца Алекса Волкановски.

Как сообщает пресс служба UFC, бой состоится 14 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 245.

Добавим, что в своем последнем поединке Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в рамках турнира UFC 240. Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Добавим, что на счету американца 21 победа (12 досрочно) и четыре поражения в 25 поединках.

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