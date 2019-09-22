Холлоуэй проведет следующий бой против Волкановски 14 декабря Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй свой следующий поединок проведет против австралийца Алекса Волкановски.

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Как сообщает пресс служба UFC, бой состоится 14 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 245.

Добавим, что в своем последнем поединке Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в рамках турнира UFC 240. Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Добавим, что на счету американца 21 победа (12 досрочно) и четыре поражения в 25 поединках.