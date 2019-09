Холлоуэй проведет следующий бой против Волкановски 14 декабря

Как сообщает пресс служба UFC, бой состоится 14 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 245.

Добавим, что в своем последнем поединке Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в рамках турнира UFC 240. Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Добавим, что на счету американца 21 победа (12 досрочно) и четыре поражения в 25 поединках.

🚂 The Blessed Express rolls into Las Vegas!@BlessedMMA meets @AlexVolkanovski at #UFC245! pic.twitter.com/nsGStGd99O