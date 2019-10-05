Корешков проиграл Ларкину на турнире Bellator 229

В главном поединке шоу бывший чемпион организации в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков сразился с экс-бойцом UFC американцем Лоренцом Ларкиным.
Бой продлился все отведенные для него три раунда. Судьи отдали победу американскому спортсмену раздельным решением.
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. В рамках этого турнира выступили российский бойцы. 05.10.2019 06:26 ММА Ващенко Сергей Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав