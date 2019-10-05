Корешков проиграл Ларкину на турнире Bellator 229 - Советский спорт
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05 октября 2019 06:04ММАВащенко Сергей

Корешков проиграл Ларкину на турнире Bellator 229

В Темекуле (США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 229.

В главном поединке шоу бывший чемпион организации в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков сразился с экс-бойцом UFC американцем Лоренцом Ларкиным.

Бой продлился все отведенные для него три раунда. Судьи отдали победу американскому спортсмену раздельным решением.

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