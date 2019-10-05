Александр Шлеменко: Считаю, что Корешков не проиграл, а выиграл у Ларкина

Российский боец Александр Шлеменко высказался о поражении Андрея Корешкова от американца Лоренца Ларкина в поединке на турнире Bellator 229.
«Как тренер я считаю, что Андрей этот бой не проиграл, – сказал Шлеменко на видео в инстаграме. – Мое мнение, что Андрей этот бой выиграл.
План на бой был выполнен хорошо. Он все делал правильно, но был пропущенный удар во втором раунде. Тяжелая ситуация, не спорю. Скорее всего, Андрей проиграл второй раунд со счетом 8:10. Но он выиграл первый раунд и третий. Я не заметил, чтобы Ларкин что-то сделал в третьем раунде.
Наш стиль предполагает, что можно пропустить удар, но я считаю, что Андрей собрался и выдержал этот натиск. И в третьем раунде он сделал все для победы. Еще не пересматривал бой, но я не помню, чтобы в третьем раунде у Ларкина были какие-то действия кроме защитных. Очень сильно удивлен его победе».
Напомним, по итогам трех раундов судьи отдали победу Ларкину. Это поражение.
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