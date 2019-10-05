Андрей Корешков: Простите, если я вас расстроил в это утро Корешков проиграл Ларкину на турнире Bellator 229.

Загрузка...

Российский боец Андрей Корешков после поражения от американца Лоренца Ларкина в поединке на турнире Bellator 229 поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всем спасибо за поддержку, – сказал 29-летний российский боец на видео в инстаграме, опубликованном в аккаунте его тренера Александра Шлеменко. – Было очень много сообщений в социальных сетях.

Простите, если я вас расстроил в это утро. Дальше я постараюсь вернуться сильнее и вернуть свои позиции».

Напомним, по итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Ларкину. Это поражение стало для Корешкова четвертым в карьере.