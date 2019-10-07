Федор Емельяненко открылся явным фаворитом в бою против Квинтона Джексона

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Схватка пройдет в рамках турнира, который будет организован двумя промоушенами: Bellator и японским Rizin.

По словам Кокера, Емельяненко подерется в последний раз в своей карьере на территории Японии. По контракту с лигой у спортсмена еще три поединка. Первый бой состоится в Японии, второй — в США, а третий, скорее всего, в России. Вероятно, бой в Москве станет для Федора прощальным.

Уже появились котировки на поединок Емельяненко — Джексон. Явным фаворитом является россиянин. Коэффициент на его победу равен 1,28, в то время, как на победу американца 3,8.

Напомним, что Федор Емельяненко свой последний бой провел 27 января нынешнего года и проиграл представителю США Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде. Это был финал Гран-при в тяжелом весе.

Всего за свою профессиональную карьеру Емельяненко провел 45 поединков, в которых одержал 38 побед и потерпел шесть поражений. Еще одна схватка носит статус «несостоявшаяся».

Квинтон Джексон за свою карьеру провел 51 поединок, одержал 38 побед при 13 поражениях. В последний раз он выходил в клетку в сентябре прошлого года в рамках турнира Bellator 206, когда техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Вандерлея Силву.