Скотт Кокер: Мы договорились с Емельяненко о трех боях - в Японии, Европе и Москве - Советский спорт
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09 октября 2019 14:12ММА

Скотт Кокер: Мы договорились с Емельяненко о трех боях - в Японии, Европе и Москве

Российский боец Федор Емельяненко в рамках прощального турне проведет три поединка: в Японии, Европе и Москве.

- Мы договорились о трех боях, и это будет первый бой по новому контракту в рамках прощального тура. Мы знаем, что это будет его последний бой в Японии, второй будет в Европе, а на третий Bellator поедет в Москву с Федором, - приводит «РИА Новости» слова главы Bellator Скотта Кокера.

Свой ближайший бой Емельяненко проведет 29 декабря в Японии. Соперником россиянина станет американец Квинтон Джексон.

Добавим, что на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.

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