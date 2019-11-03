Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244 и завоевал пояс BMF В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244.

Загрузка... Главным событием вечера стал бой между американцем Нейтом Диасом и его соотечественником Хорхе Масвидалем. Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль: после трех раундов врач остановил бой из-за рассечения у Нейта Диаса. Эта победа стала для Масвидаль 34-й в карьере, для Диаса поражение стало 12-м UFC 244

Основной кард Нейт Диаз - Хорхе Масвидаль — победа Масвидаля техническим нокаутом

Келвин Гастелум - Даррен Тилл — победа Тилла раздельным решением судей (27-30, 29-28, 30-27).

Стивен Томпсон - Висенте Луке — победа Томпсона единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27).

Деррик Льюис - Благой Иванов — победа Льюиса раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).

Кевин Ли - Грегор Гиллеспи — победа Гиллеспи нокаутом в первом раунде. '); } '); }