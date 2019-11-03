Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244 и завоевал пояс BMF - Советский спорт
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03 ноября 2019 08:13ММА

Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244 и завоевал пояс BMF

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244.

Главным событием вечера стал бой между американцем Нейтом Диасом и его соотечественником Хорхе Масвидалем.

Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль: после трех раундов врач остановил бой из-за рассечения у Нейта Диаса.

Эта победа стала для Масвидаль 34-й в карьере, для Диаса поражение стало 12-м

UFC 244
Основной кард

Нейт Диаз - Хорхе Масвидаль — победа Масвидаля техническим нокаутом
Келвин Гастелум - Даррен Тилл — победа Тилла раздельным решением судей (27-30, 29-28, 30-27).
Стивен Томпсон - Висенте Луке — победа Томпсона единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27).
Деррик Льюис - Благой Иванов — победа Льюиса раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).
Кевин Ли - Грегор Гиллеспи — победа Гиллеспи нокаутом в первом раунде.

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