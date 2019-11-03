«Рассечения оказались хуже, чем казались». Дана Уайт опубликовал фото Диаса после боя с Масвидалем Глава UFC Дана Уайт опубликовал фотографию Нейта Диаса после боя с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244.

«Рассечения оказались гораздо хуже, чем смотрелись по ТВ. Уважение Диасу за то, что требовал от врачей дать ему продолжить бой», - подписал глава UFC фотографию, опубликованную в Instagram.

Напомним, что Масвидаль победил Диаса в поединке за пояс BMF, который состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 244.