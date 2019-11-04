Хорхе Масвидаль: Макгрегор – карлик, я разнесу его (видео) - Советский спорт
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04 ноября 2019 12:27ММАГичунцев Артур

Хорхе Масвидаль: Макгрегор – карлик, я разнесу его (видео)

Накануне, 3 ноября американец победил соотечественника Нэйта Диаса.

Топовый боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке против ирландца Конора Макгрегора.

Ранее экс-чемпион в двух весовых категориях сообщил, что вернется в октагон 18 января 2020 года. При этом имя соперника он называть отказался.

«Вы знаете, кто самый жесткий ублюдок. А теперь представьте, что я сделаю с этим типом – просто разнесу его! Он карлик! Уайт (президент лиги) сказал, что я слишком жесткий для этого парня, но я понимаю, что люди хотят его видеть. Хотят, чтобы он получил за всю дичь, которую творит. Он не хочет поединка со мной, он просто болтает. Вы думаете, он хочет боя со мной? Он не идиот. Конор бьет только стариков, потому что хоть этот бой он в состоянии выиграть», – приводит слова Масвидаля пресс-служба UFC.

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