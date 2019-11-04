Отец Нурмагомедова – про Масвидаля: Этого крутого парня мы с разворота роняли Накануне он победил соотечественника Нэйта Диаса в главном бою турнира UFC 244.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался в адрес американца Хорхе Масвидаля, который является обладателем титула «самый жесткий ублюдок».

«Этого крутого парня мы с разворота роняли и, обыграв, шли дальше. Старая школа была на ходу и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его», – написал специалист в своем Instagram.

Напомним, 34-летний американец проиграл россиянину Хабилову на турнире UFC в 2013 году.

Ранее он заявил о готовности провести бой против ирландца Конора Макгрегора.