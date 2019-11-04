Актер Дуэйн Джонсон: Масвидаль – самый жесткий ублюдок в UFC (фото) В эти выходные он одержал третью победу кряду.

Загрузка... Известный американский актер Дуэйн Джонсон оставил запись в соцсети после главного поединка турнира UFC 244 Хорхе Масвидаль – Нэйт Диас, который завершился для последнего техническим нокаутом. «Мой брат выглядел здорово. Сдержал обещание. Он самый жесткий ублюдок», – написал актер в своем Instagram. Напомним, что именно Джонсон вручил Масвидалю пояс «самого жесткого ублюдка» лиги. Ранее он выступал в рестлинге. Посмотреть эту публикацию в Instagram My brotha @gamebredfighter looked sharp in that octagon. Evolved skill set. Rare air. Promise kept. The Baddest Muthaf*cka on the planet. Congrats @gamebredfighter. #BMF #UFC244 #305 @hhgarcia41 📸 Публикация от therock (@therock) 3 Ноя 2019 в 4:37 PST '); } '); }