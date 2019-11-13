Хорхе Масвидаль – после победы над Диасом: Макгрегор больше не открывает свой рот - Советский спорт
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13 ноября 2019 22:03ММАГичунцев Артур

Хорхе Масвидаль – после победы над Диасом: Макгрегор больше не открывает свой рот

Ирландец был уверен, что Диас одержит победу.

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке против ирландца Конора Макгрегора, отметив, что последний избегает встречи с ним.

«Он ведь хотел подраться с Диасом и даже давал прогноз, что Нэйт победит меня. Но с тех пор, как я выиграл, он больше не открывал свой рот.

Я не собираюсь за ним бегать или бросать вызовы в интернете. Если ты не хочешь со мной драться, то мне этот бой тоже не нужен. Если Конор готов встретиться с мной, то отлично. Этот бой станет огромным событием. Но вы видите, что он этого не хочет», – цитирует американца MMA Fighting.

Масвидаль победил Нэйта Диаса в главном бою турнира UFC 243, который прошел 3 ноября.

Ранее сообщалось, что 31-летний Макгрегор вернется в октагон 18 января. Его соперником станет американец Дональд Серроне.

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