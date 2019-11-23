Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вернется в октагон 8 февраля 2020 года.
В этот день ей предстоит поединок против американки Кэтлин Чукагян. Их бой состоится в рамках турнира UFC 247, который пройдет в Хьюстоне.
На данный момент в активе Шевченко 17 побед и 3 поражения. В активе ее соперницы – 13 побед и 2 поражения.
«У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:00 Футбол Безъязычный Алексей Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий