Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вернется в октагон 8 февраля 2020 года.

В этот день ей предстоит поединок против американки Кэтлин Чукагян. Их бой состоится в рамках турнира UFC 247, который пройдет в Хьюстоне.

На данный момент в активе Шевченко 17 побед и 3 поражения. В активе ее соперницы – 13 побед и 2 поражения.

The flyweight title will be defended in February, sources tell @arielhelwani pic.twitter.com/atUkeh9p5l